Festa Nazionale dello Stocco, cresce l’attesa: in arrivo certificazione di qualità per Stocco&Stocco di Cittanova

StrettoWeb

Un evento capace di parlare un linguaggio sempre più internazionale. La XXII Festa Nazionale dello Stocco, in programma sabato 19 agosto, quest’anno avrà tra i partner d’eccezione il marchio Tørrfisk fra Lofoten, ovvero la certificazione di qualità del prodotto di origine norvegese. Lo Stoccafisso di Lofoten è un prodotto unico che ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dall’Unione Europea a garanzia della sua qualità e origine. Si tratta del primo prodotto norvegese ad aver ottenuto tale riconoscimento. Per la Festa e per l’Azienda Stocco&Stocco di Cittanova, un sigillo di qualità prestigioso e di caratura internazionale.

Intanto, cresce l’attesa per un evento che anche nel 2023 promette un percorso suggestivo, tra sapori unici e grande musica. Sabato prossimo Cittanova tornerà capitale dell’enogastronomia d’eccellenza e della musica italiana, in un teatro sotto le stelle ormai celebre in tutto il Sud Italia. In queste ore la straordinaria macchina organizzativa messa in campo dall’Associazione Turistica “Pro Loco” e dall’Azienda Stocco&Stocco è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’evento.

Anche quest’anno due i concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22,00, ingresso libero, con apertura affidata alla voce suggestiva di Louis Manno); in piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24,00, ingresso libero).

Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Accanto alle note dei grandi artisti italiani, il contraltare dei sapori unici della grande cucina. Per la ventiduesima edizione il menù della Sagra (ore 19:30) proporrà cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione.