Ferragosto messinese: i nuovi orari per la movida e divieto di falò | TUTTE LE INFO

StrettoWeb

In occasione del weekend di Ferragosto, uno dei momenti clou della stagione estiva, il sindaco Federico Basile ha emesso l’ordinanza N.172 di oggi, giovedì 3 agosto 2023, per vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò sull’arenile ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali.

Il divieto si estende anche alle bottiglie di vetro e ai superalcolici. Stop, inoltre, a tende ed accampamenti. L’obiettivo è quello di preservare le spiagge del litorale nord e sud della Città sia sotto il profilo del decoro e dell’igiene che della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il provvedimento dispone inoltre, che è consentita eccezionalmente l’attività musicale e limitatamente nelle giornate di lunedì 14 agosto e lunedì 21 agosto, nonché di posticipare di trenta minuti, la sospensione dell’attività di intrattenimento musicale e/o danzante sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all’aperto, esclusivamente nel periodo compreso dal 10 al 26 agosto 2023.

L’ordinanza di Ferragosto

I Consiglieri Carbone, Rotondo e Zante accolgono con favore l’ordinanza sull’estensione degli orari relativi alla movida messinese

I Consiglieri Comunali Dario Carbone di “Fratelli d’Italia”, Emilia Rotondo del “Gruppo Misto”, Dario Zante di “Ora Sicilia” accolgono con favore – ma senza troppa sorpresa – l’ordinanza n. 172 appena emanata dal Sindaco di Messina con la quale sono stati modificati ed ampliati gli orari delle attività di intrattenimento musicale nel periodo di Ferragosto: “come volevasi dimostrare è stata emanata l’ordinanza di modifica degli orari del Ferragosto” – dichiarano i Consiglieri.

“Durante i lavori della commissione di qualche giorno fa abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale di modificare gli orari delle suddette attività considerato il particolare periodo dell’anno e da tale legittima richiesta è scaturito un durissimo dibattito anche con l’assessore Finocchiaro il quale sembrava non voler fare alcun passo indietro” – continuano i consiglieri.

“Forse l’aver evidenziato in quella sede, tra lo stupore generale e tra le altre cose, il fatto che per una dimenticanza con l’ordinanza in vigore – paradossalmente – lunedì 14 agosto non si sarebbe potuto svolgere alcuna attività di intrattenimento musicale ha convinto l’Amministrazione a rivedere i propri piani”.

“Ci dispiace anche che i colleghi consiglieri che appoggiano l’amministrazione Basile, in strenua e ostinata difesa, abbiano votato contrariamente alla proposta di estensione degli orari da noi presentata per ragioni evidentemente politiche e non di buon senso. A settembre – sperando con la possibilità di poter lavorare con tutto il Consiglio Comunale a prescindere dai colori politici e dalle difese d’ufficio – è nostra intenzione regolamentare la materia in modo chiaro, condiviso e sistematico” – concludono Carbone, Rotondo e Zante.