Fermato sull’A2 a bordo di un autocarro con fare sospetto: scoperto con ingente quantita di cocaina

Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposta per il periodo estivo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, i Finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme hanno eseguito un mirato controllo economico del territorio nelle zone di maggior attrazione turistica e sulle principali vie di comunicazione.

Tra gli autoveicoli in transito sulle arterie stradali della zona, i militari hanno individuato e fermato un autocarro che procedeva con un’andatura anomala presso lo svincolo autostradale A/2 di Falerna Marina (CZ).

Nel corso del controllo il nervosismo della persona fermata non è sfuggito alle Fiamme Gialle, che hanno approfondito il controllo mediante una perquisizione accurata del mezzo, eseguita con l’ausilio del cane antidroga “Jerry Lee”, il quale, dopo una minuziosa ispezione del mezzo, ha segnalato al proprio conduttore la plausibile presenza di sostanze stupefacenti.

L’accurata ricerca effettuata successivamente dai Finanzieri in corrispondenza dei punti in cui il cane antidroga si era soffermato, ha consentito di scoprire, stipati ed abilmente occultati in apposite intercapedini 5 “panetti” di cocaina per un peso complessivo di 5.773 chilogrammi.

All’esito delle operazioni i Finanzieri lametini hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente rinvenuta e l’autocarro con il quale veniva trasportata. Il conducente è stato quindi tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Catanzaro.

Il sopracitato servizio rientra tra le attività di controllo economico-finanziario del territorio orientate al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, importante missione della Guardia di Finanza, a tutela della vita umana, dell’ordinata e civile convivenza sociale, nonché della sicurezza pubblica.