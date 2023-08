Ex Reggina, definito il futuro di Fabbian: sarà in Serie A. E anche Cionek trova squadra

StrettoWeb

L’ultima importante stagione della Reggina ha fatto sì che buona parte dei calciatori allenati da Pippo Inzaghi avesse estimatori un po’ ovunque: Serie A, B e anche C. Quasi tutti, però, sono rimasti in città, sotto contratto, al Sant’Agata, ad aspettare. Le squadre interessate non affonderanno il colpo, ben consapevoli che i giocatori potranno averli a zero. E così qualcuno comincia ad andar via.

C’è chi invece è rimasto svincolato al 30 giugno dopo mancato rinnovo di contratto (Menez, passato al Bari, e Cionek) e chi – in prestito – è tornato alle società di appartenenza (Hernani, che ha rinnovato col Parma, e poi Pierozzi e Fabbian). Il loro, di futuro, comincia ad essere definito. Detto del francese e del brasiliano, che restano in B, è praticamente delineato anche quello di Cionek e soprattutto di Fabbian. L’esperto difensore, corteggiato in C da Catania e Avellino, alla fine andrà in Irpinia.

La notizia di interesse nazionale però, per forza di cose, è legata al giovanotto azzurro quest’anno capocannoniere sullo Stretto. Non rimarrà all’Inter, in Serie A però sì. Finirà, infatti, all’Udinese. I nerazzurri hanno infatti definito l’arrivo del giovane tedesco Lazar Samardžić e Fabbian entra nell’operazione come pedina di scambio. Il centrocampista passa in Friuli per 4 milioni di euro e con diritto di recompra per l’Inter fissato a 12. Non resta che dire, a questo punto: in bocca al lupo, Giovanni.