Elicottero distrutto in un incendio doloso a Cittanova: arrivato oggi il nuovo velivolo

“Nei giorni scorsi un uomo ha dato fuoco ad un elicottero di Calabria Verde utilizzato per la campagna anti incendi.

Non abbiamo voluto proferire parola, anche perché della vicenda si sta occupando la magistratura.

Ad ogni modo, siamo intervenuti subito ed ecco il nuovo velivolo in arrivo in Calabria nella giornata di oggi.

Già da domani sarà operativo nella lotta agli incendi“.

E’ quanto scrive Roberto Occhiuto in merito all’incendio doloso che, divampato all’isola ecologica di Cittanova, ha distrutto un elicottero di Calabria Verde, per un danno di 3 milioni di euro.