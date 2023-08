Dopo i sospetti sui problemi di vista Papa Francesco chiarisce sulla sua salute

StrettoWeb

“La mia salute va bene, i punti me li hanno tolti, faccio una vita normale porto una fascia che devo portare per due-tre mesi fino a quando i muscoli saranno più forti“, dopo l’intervento all’addome al quale è stato sottoposto di recente. Ha risposto così al giornalista che gli chiedeva se avesse problemi di vista, dopo che, qualche giorno fa, disse di avere problemi in tal senso. “In quella parrocchia – ha detto ancora il Papa riferendosi al giorno in cui ha detto che aveva problemi con gli occhiali – ho tagliato il discorso perché c’era una luce davanti e non potevo leggere“.

“Le omelie alle volte sono una tortura, una tortura, che parlano bla, bla. In qualche paesino, non so se a Termoli, gli uomini escono a farsi una sigaretta e tornano. La Chiesa deve convertirsi in questo aspetto della omelia: breve, chiara, con un messaggio chiaro, e affettuosa. Per questo io controllo come va con i giovani e li faccio dire. Ma io ho accorciato perché? A me serve l’idea con i giovani“. Lo ha detto ancora Papa Francesco parlando ai cronisti sul volo di rientro a Roma. Il Pontefice ha poi ricordato di aver dedicato un lungo capitolo della sua esortazione Evangelii Gaudium proprio sulle omelie.