Domani a Mannoli l’autoemoteca ADSPEM per la donazione del sangue: info utili

Appuntamento ADSPEM per la solidarietà umana. Domani, sabato 19 agosto, dalle ore 8 nell’area parcheggio Mannoli, l’autoemoteca ADSPEM darà la possibilità di compiere il grande gesto d’amore della donazione di sangue. La giornata donazionale, organizzata dalla sezione ADSPEM Natalia e Giuseppe di S. Stefano in Aspromonte, vuole essere un invito a contribuire con generosità ad una proficua raccolta di sacche di sangue, in questo particolare periodo di ferie in cui tanti abituali donatori sono in vacanza.

L’invito è rivolto non solo ai soci donatori della sezione ADSPEM aspromontana, ma, in modo particolare, a tutti gli amici e a tutte le persone che si trovano nella nostra meravigliosa terra d’Aspromonte a godere un sano periodo di frescura e riposo. Si confida nella sensibilità di tutti, ricordando che con una sola donazione si può contribuire a salvare più vite umane. Il Presidente Ninni Nucara e il Consiglio Direttivo tutto ringraziano anticipatamente quanti con umiltà e amore per il prossimo, aderiranno a questa iniziativa. Suggeriamo di presentarsi digiuni, rammentando ai più “viziosi” la possibilità di assumere un caffè amaro o un the sempre senza dolcificanti, con qualche fetta biscottata. Vietato assumere latte.

Grazie.

Gaetano Caridi