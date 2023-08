Giovane disperso nello Stretto di Messina, ricerche in corso | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Dalle ore 15:00 circa di oggi, 22 agosto, i Vigili del fuoco del Comando di Messina, sezione navale, sono impegnati, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, per la ricerca di un ragazzo, di origine africana, disperso in mare, nelle acque antistanti la chiesa Del Ringo, nei pressi delle invasature delle navi della Caronte e Tourist.

Da notizie sommarie assunte sul posto il giovane si era immerso per una nuotata. Le ricerche proseguono e ulteriori notizie saranno fornite nelle prossime ore. Nella gallery fotografica scorrevole in calce all’articolo le immagini delle ricerche in corso.

