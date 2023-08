Paura in Aspromonte, 39enne del reggino disperso: ricerche serrate da ieri

StrettoWeb

“È in corso una ricerca per persona dispersa in zona Montalto nel comune di San Luca (RC), nel Parco Nazionale d’Aspromonte. L’uomo, D. S. F. le sue iniziali, di anni 39, residente a Delianuova (Rc), ha fatto perdere le sue tracce durante la giornata di ieri“. Lo si legge in una nota stampa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che per ora ha scelto di non diffondere il nome del disperso.

L’uomo era partito dalla mattina, intorno alle ore 9:00, per dirigersi a piedi al Santuario di Polsi (Rc), spiegano nella nota. L’allerta scatta alle 16:00 quando il 39enne riesce ad avvisare di essersi perso e di trovarsi nei pressi di Montalto. “Attivata la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – attivati dai Carabinieri di Bianco (Rc) – i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e i volontari di Santo Stefano d’Aspromonte (Rc), i Carabinieri Forestali della Stazione di Bagaladi (Rc)“.

“Le ricerche sono partite dal casello forestale di Cano, dove è stata ritrovata l’auto del disperso, e sono proseguite fino alle 4:00” per poi riprendere sicuramente in mattinata.

Seguiranno aggiornamenti.