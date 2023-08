Il senatore Germanà e “il Derby del Ponte sullo Stretto: forza Messina, ma sogno la Reggina in A con noi”

StrettoWeb

Ancora messaggi d’affetto tra le due sponde dello Stretto, Reggio Calabria e Messina. La triste vicenda che sta coinvolgendo gli amaranto ha risvegliato una sorta di legame che in realtà c’è sempre stato, per cultura, tradizioni e non solo. Come precisato in altro articolo, però, non sia – l’Area dello Stretto – richiesta a gran voce come ripiego della disperazione, ma come scelta consapevole e naturale.

“Un giorno sarà il derby del ponte, di una unica città. Io griderò sempre forza Messina, ma voglio la Reggina con noi in serie A. Ponte e Libertà! Mettiamo il ponte sulle maglie!”. Questo messaggio lo ha scritto Nino Germanà, senatore messinese della Lega che ha ripreso un articolo di StrettoWeb di qualche settimana fa che a sua volta riportava la lettera di un tifoso peloritano diventata virale.