Depurazione, Occhiuto durissimo: “diffide alle Procure contro i comuni” | VIDEO

Prosegue la battaglia del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, contro la “maladepurazione” in Calabria. “Non ci fermiamo, anche oggi siamo al lavoro seppur in questi non sono stato molto bene. Abbiamo diffidato e segnalato alle Procure i comuni di Amantea, Nocera e Falconara, che non hanno rispettato l’ordinanza della Regione”, afferma in un video social il governatore Calabrese. “Ho avuto segnalazioni del mare scuro a Pizzo. Sono molto grato alla Guardia Costiera per il lavoro che sta facendo, ha trovato dei lavori abusivi che determinano sversamenti in mare. Noi non scherziamo”, conclude Occhiuto.