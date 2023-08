Demetrio Marino: “Fratelli d’Italia – ECR porta a Reggio Calabria l’Europa e il Mediterraneo del Sud”

StrettoWeb

“La Calabria, Reggio e il cuore del Mediterraneo entrano nell’agenda politica dei Conservatori Europei. Fatto di grande rilevanza politica per il territorio metropolitano dai connotati storici, perché è unico nel suo genere, l’evento promosso per settembre sul Balcone dello Stretto”. E’ quanto ha dichiarato Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria.

“La grande famiglia politica europea per la prima volta, sceglie la Calabria e Reggio Calabria, per discutere di temi fondamentali per il nostro Sud. Ma non è tanto di cosa si parlerà nella tre giorni lanciata dall’ECR, ma è la consapevolezza che Reggio diventerà scenario prestigioso di un dibattito di carattere europeo, con protagonisti della scena politica Nazionale ed Internazionale che fanno parte dei Conservatori e Riformisti europei e che con buona probabilità rappresenteranno la maggioranza relativa nella composizione del prossimo Parlamento europeo”.

“L’obiettivo – spiega Demetrio Marino – è stimolare un dibattito, ormai non più rinviabile, sul futuro della Città Metropolitana di Reggio Calabria in relazione al ruolo e alla centralità nel Mediterraneo: tra le priorità, vi è la necessità di puntare sul turismo e su politiche attive per il lavoro efficaci che mettano a sistema istruzione, formazione e lavoro, aprire nuovi mercati con i Paesi che affacciano sul Mare Mediterraneo per le medie e piccole imprese meridionali. Affrontare la questione migratoria attraverso soluzioni efficaci, arginando il fenomeno degli sbarchi. Concentrare le attenzioni del convegno sul Ponte dello Stretto di Messina e alle straordinarie opportunità di crescita che esso racchiude, soprattutto per la Calabria e la Sicilia che, di fatto, si candidano a diventare tra le rotte commerciali più importanti non solo nel contesto mediterraneo, ma globale”.

“Con l’iniziativa di settembre Fratelli d’Italia – ECR e l’eurodeputato Denis Nesci, promotore dell’evento nonché Commissario di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, hanno saputo cogliere l’importanza di riportare la nostra città nei palcoscenici che merita e che da tanto, troppo tempo, non calcava. L’On. Denis Nesci in poco tempo, con un’incredibile intensità istituzionale e con un altrettanta pervicace attività sui territori, ha consolidato il suo ruolo all’interno di una grande e prestigiosa comunità politica qual è quella dei Conservatori europei”.

“Saremo al fianco dell’eurodeputato Denis Nesci e di tutti i rappresentanti di Fratelli d’Italia – ECR, come è normale che sia, ma anche per dire grazie a chi, con i fatti, porta in riva allo Stretto un dibattito nazionale ed europeo”.