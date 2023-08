“Salva Taormina”, il sì dopo 8 ore di dibattito. De Luca: “aumentate le tariffe, ma innalzeremo la qualità dei servizi”

StrettoWeb

Dopo un consiglio comunale fiume passa il “Salva Taormina”. Il sindaco Cateno De Luca, spiega: “l’assise ha approvato la mia ricetta per salvare Taormina dal secondo dissesto finanziario ed imprimere quella “marcia in più” richiesta dai Taorminesi con la mia elezione a Sindaco. Ci sono volute quasi otto ore di dibattito per spiegare la necessità di una complessiva manovra che aumenta tutte le tariffe e i tributi municipali ma ci consente di innalzare la qualità dei servizi urbani. Io ci metto amore e la faccia nei ruoli che il popolo mi assegna!

Grazie a tutti i consiglieri comunali di maggioranza che hanno votata compatti tutte le dodici delibere del “Salva Taormina” in attesa che arrivino le altre cinque nell’apposita seduta di consiglio comuanle già programmata per il 13 agosto”, rimarca De Luca.

“Grazie anche ai tre consiglieri comunali di opposizione che si sono astenuti o hanno votato a favore alcune delibere. Andiamo aventi senza se e senza ma”, conclude De Luca.