De Luca da Taormina a Monza per strappare un posto in Parlamento nel collegio di Berlusconi

StrettoWeb

Con la morte di Silvio Berlusconi i brianzoli sono chiamati di nuovo al voto: il 22 e 23 ottobre dovranno scegliere chi andrà a Palazzo Madama ad occupare un seggio dall’alto significato simbolico. Se l’investitura del centrodestra è caduta su Adriano Galliani, un altro monzese come Marco Cappato è sceso in campo con l’obiettivo di unire tutte le opposizioni (cosa alquanto complessa). Il terzo candidato sarà Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord. “Non sono qui per riprendermi il seggio di Marta. La Fascina è stata eletta nel collegio di Marsala, come la Craxi a Gela, ma non è questo il tema. Vogliamo proporre un modello di politica e di amministrazione politicamente diverso”, ha detto in conferenza l’ex sindaco di Messina. “Non sono politicamente disoccupato, non ho bisogno della poltrona – prosegue – ma questo appuntamento è importante. Non è facile candidarsi in un Comune qualsiasi che non è il tuo e vincere ma è già capitato in quattro territori diversi. E non è una coincidenza che, dove abbiamo amministrato, abbiamo lasciato Comuni protagonisti per il buon governo”. Secondo De Luca quello di Monza “è un contesto che ha servizi urbani medio – alti, qui non c’è il problema di inseguire gli zozzoni come quando sono arrivato a Messina e avevamo la raccolta differenziata all’8% mentre oggi è al 60%. Ti puoi concentrare sullo sviluppo“.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Laura Castelli, ex vice ministro e attuale portavoce nazionale di Sud chiama Nord, l’ex Iena Ismaele La Vardera, attuale presidente di Sud chiama Nord e deputato regionale all’Ars e Giuseppe Lombardo, sindaco di Roccalumera e deputato siciliano.