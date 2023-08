Da Linosa a Lampedusa nave o aliscafo gratis per i residenti

StrettoWeb

Gli abitanti di Linosa potranno raggiungere Lampedusa, in nave e in aliscafo, senza pagare il biglietto. Da ieri è stata attivata infatti la mobilità gratuita. “Abbiamo sempre sostenuto che raggiungere Lampedusa da Linosa, per i residenti, dovesse costare quanto il biglietto di un autobus – ha commentato il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino –. Abbiamo fatto di più: adesso i linosani raggiungeranno Lampedusa gratis in aliscafo o traghetto. Ringrazio – ha concluso Mannino – il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò per avere sostenuto questa iniziativa“.