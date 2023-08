Covid, arriva il vaccino ‘aggiornato’: ad Ottobre riparte la campagna per l’ennesima dose di richiamo

StrettoWeb

Covid, ci risiamo: dopo la fine della pandemia mondiale e l’allentamento di tutte le restrizioni a partire dal 7 agosto scorso, le uniche raccomandazioni da rispettare sembravano essere solo quelle etiche e morali: evitare contatti con la gente in caso di sintomi, lavare spesso le mani e, in generale, fare attenzione ai soggetti fragili. Da oggi invece, le cose cambiano di nuovo: riparte infatti in autunno la campagna vaccinale anti-covid con ulteriori novità: il vaccino infatti, ha una composizione aggiornata con una valenza di 12 mesi.

La campagna, soprattutto di richiamo, sarà in concomitanza con quella influenzale: si legge nella circolare della sezione Prevenzione del ministero che il nuovo vaccino ha una formulazione “a mRNA e proteici, la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate/inizio autunno e di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre”. Una nuova dose pertanto è consigliata soprattutto ai soggetti over 60, a donne incinte, in fase postpartum o in allattamento, ai soggetti che soffrono di malattie croniche o gravi patologie e ai loro caregiver, ovvero tutti coloro che sono a contatto con persone “più deboli” e immunodepresse. Si legge ancora nella nota che l’obiettivo è “quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e nei soggetti fragili”.