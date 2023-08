Un grande Cosenza cede solo nel finale in Coppa Italia: il Sassuolo ne fa 5, ma con tanta fatica

StrettoWeb

Chi guardasse solo il risultato penserebbe a una gara quasi a senso unico, semplice. Basta, però, fare attenzione ai minuti. Si è andati oltre i 90 regolamentari. Cosenza-Sassuolo di Coppa Italia finisce 2-5, ma i Lupi cedono solo nei minuti finali, dopo essere rimasti in inferiorità numerica. Tanta fatica, infatti, per la squadra di Dionisi, a cui servono i 120 minuti e l’ingresso di Mulattieri contro un avversario ormai stanco e che aveva dato tutto.

Sì, perché la squadra di Caserta, alla fine, il figurone lo fa lo stesso. Grande approccio, grande primo tempo e Sassuolo schiantato. C’è anche il gol in avvio, il primo ufficiale di Tutino dopo il ritorno in Calabria. L’ex Parma realizza il penalty che sblocca il match. Poi, in pieno recupero, l’1-1 di Bajrami. La ripresa è all’opposto: pimpante la compagine neroverde, che la ribalta su rigore con Pinamonti; ci pensa però Mazzocchi oltre il 90′ a siglare il 2-2. Il Cosenza ha speso molto: pressing alto, grande organizzazione e intensità. Che si pagano, ovviamente, soprattutto in questo periodo e soprattutto se si resta in 10: e così gli emiliano, dopo il rosso a Calò, dilagano nel finale con le reti di Ceide e Pinamonti (2).