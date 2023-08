Cosenza, buon pari in casa di un ostico Venezia: Pierini risponde a Voca

StrettoWeb

Il Cosenza dà seguito alla bella vittoria contro l’Ascoli dello scorso weekend. In casa di una delle squadre più attrezzate dell’intera categoria, il Venezia, la squadra di Caserta strappa un punto (1-1) e sale così a quota 4 in classifica dopo due giornate. E pensare che la compagine calabrese era pure passata in vantaggio a ridosso dell’intervallo, con la rete di Voca.

Chiusa la pausa sullo 0-1, ad inizio ripresa arriva il pari del solito Pierini, già grande protagonista dei veneti alla prima giornata. Non mancano i momenti di sofferenza, per i rossoblu, nel secondo tempo costretti a difendersi dagli attacchi locali, ma alla fine arriva un prezioso punto.

Venezia-Cosenza 1-1, il tabellino

VENEZIA (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson (45′ Bjarkason); Pierini, Johnsen; Pohjanpalo. A disposizione: Bertinato, Grandi, Altare, Lella, Da Pozzo, Fiordilino, Modolo, Ullmann, Andersen, Tcherychev, Olivieri, Gytkjaer. Allenatore: Paolo Vanoli.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò; D’Urso (57′ Marras), Voca, Mazzocchi; Tutino. A disposizione: Lai, Marson, Fontanarosa, Sgarbi, Occhiuto, Praszelik, Crespi, Arioli, Zilli, Novello. Allenatore: Fabio Caserta.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo, assistenti: Rocca di Catanzaro e Miniutti di Maniago, Quarto ufficiale: Di Francesco di Ostia Lido, Var: Paterna di Teramo, Avar: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 39′ pt Voca (C), 50′ Pierini (V),

Note: Spettatori: 4.962, abbonamenti emessi:1.133 , quota abbonati:15.626 , tifosi squadra ospite:359 , incasso: €68.431 . Espulsi: Vanoli (Allenatore Venezia), Accursi (Vice Allenatore Cosenza). Ammoniti: . Angoli: 0-0. Recupero 5′ pt, st