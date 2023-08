StrettoWeb

Un incendio è divampato nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto a Bisignano, in provincia di Cosenza. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, le fiamme stanno divorando un’area verde della cittadina cosentina. Da ricordare che, la Calabria, così come la Sicilia, è stata particolarmente toccata da furiosi roghi durante l’ultima fase del mese di Luglio.