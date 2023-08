I Conservatori Europei a Reggio Calabria: 3 giorni di eventi con ministri e sottosegretari del Governo Meloni

StrettoWeb

Questa mattina, presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si è svolta la presentazione dell’evento dal titolo “Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa“ organizzato dall’ECR Party, con il promotore dell’evento, Denis Nesci, eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia e Antonio Giordano, segretario generale dell’ECR Party e deputato di FdI. L’evento, che si svolgerà dall’1 al 3 settembre, presso l’Altafiumara Resort & Spa ospiterà un parterre d’eccezione in cui sarà presente una folta rappresentanza del governo, con i Ministri Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci e Maria Elvira Calderone, i sottosegretari Andrea Delmastro, Wanda Ferro, Patrizio Giacomo La Pietra, la delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles con il copresidente del gruppo ECR Nicola Procaccini ed il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza, e la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Saranno inoltre presenti manager, politici ed accademici di alto rilievo nazionale ed internazionale. Interverranno figure istituzionali e di spicco in FdI come il responsabile organizzazione e deputato Giovanni Donzelli e i rappresentanti di altri partiti europei.

“Siamo riusciti a organizzare questo importante evento di tre giorni in cui la nostra amata Calabria sarà protagonista – ha evidenziato l’onorevole Denis Nesci – ma soprattutto offriremo l’opportunità di discutere delle politiche che servono a far crescere il Sud e di far sentire i cittadini Calabresi parte dell’Europa, di coinvolgerli nel dibattito su temi di assoluta centralità per la politica nazionale ed europea, come quello del Mediterraneo”.

“Un’agenda ricca di approfondimenti dove il filo conduttore- cosi come ha sottolineato Antonio Giordano, segretario generale di Ecr- sarà la costruzione di ponti visti in una logica più ampia, di nuove opportunità, quindi ponti sociali, ponti culturali, economici e fisici”. Il piano Mattei? E’ un’opportunità straordinaria per l’Africa, contro l’immigrazione clandestina. Le grandi opere? Vanno assolutamente fatte, non ci faremo intimidire dalle mafie”.

