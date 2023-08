Il Comune di Messina celebra la Giornata Internazionale dei Giovani | VIDEO

StrettoWeb

Anche quest’anno Messina celebra la Giornata Internazionale dei Giovani (Youth Day), istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale dell’ONU per promuovere e integrare le voci, le azioni e le iniziative del mondo giovanile in programma domani, sabato 12 agosto. Il Claim dell’edizione 2023 recita “Competenze verdi per i giovani: verso un mondo sostenibile”, laddove per “Competenze Verdi”- meglio note come green skills – si identificano, come da definizione dell’ONU, “il complesso di conoscenze, abilità, valori ed atteggiamenti necessari per coltivare e sostenere una società efficiente e sostenibile nell’uso delle risorse”.

Il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato alle Politiche giovanili e grazie al Protocollo Messina 2030 – Green Events, in sinergia con le Società Partecipate AMAM, ATM, MSBC, e MSC, ribadisce il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale alla crescita personale e professionale delle giovani generazioni, soprattutto per mezzo della diffusione di una cultura sostenibile.

In occasione della Giornata, l’Assessorato ha promosso la realizzazione e la pubblicazione di video e podcast informativi e formativi, focalizzati sulle c.d. Green Skills, per mezzo dei quali Michele Dotti – EducAttore impegnato sui temi della mondialità, intercultura, diritti umani, pace, ambiente e sostenibilità – illustra il significato di queste competenze e come sia possibile acquisirle, nonché l’impatto positivo che le stesse avranno nella società.

“Video e podcast con l’EducAttore Michele Dotti per catturare – evidenzia l’assessore Liana Cannata – l’attenzione dei giovani e raggiungere il più ampio numero di pubblico possibile, soprattutto in una Giornata internazionale che coincide con la pausa estiva. È questo l’obiettivo specifico dell’iniziativa, promuovere una comunicazione al fine di stimolare interesse e curiosità attorno a queste Skills interdisciplinari e spendibili sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana del presente e del future”, conclude la Cannata.

Il materiale video realizzato sarà pubblicato su tutti i canali social del Comune di Messina e sul portale Giovani YoungMe il Portale Giovani del Comune di Messina. Infine, per l’occasione, la facciata del Palazzo Municipale verrà illuminata di verde, il colore dello scheme theme di quest’anno, iniziativa utile a richiamare l’attenzione dei passanti sul tema.

Giornata Internazionale dei Giovani - Green Skills