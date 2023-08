Il Comune fa causa al Messina? Sciotto precisa. E c’è un nuovo arrivo

StrettoWeb

Il Presidente del Messina Pietro Sciotto è costretto a intervenire con una nota stampa per delle precisazioni in relazione a un articolo di Gazzetta del Sud in cui si afferma che il Comune ha fatto causa al club per dei debiti maturati sulla questione stadio.

“L’Acr Messina non ha maturato alcun debito con il Comune di Messina, al contrario vanta dei crediti nei confronti di Palazzo Zanca. La società non ha ricevuto, peraltro, alcun atto giudiziario dal legale del Comune. Desta stupore la diffusione, da parte di un organo di stampa, di tali informazioni in un momento cosi delicato per l’Acr Messina e che mirano solo a creare dissapori e minare la tranquillità di una società che si è posta come obiettivo il rilancio del calcio a Messina”.

“Notizie che non fanno bene a nessuno, compresa la squadra che si allena da quasi tre settimane in Sila per preparare al meglio la nuova stagione agonistica. Informazioni che creano solo ingiustificati allarmismi tendenti a turbare la piazza”.

“Aggiungiamo, inoltre, che con il Comune di Messina c’è una costruttiva interlocuzione, tant’è che oggi abbiamo sentito gli amministratori con i quali si è concordato un incontro nell’immediato per definire ogni aspetto riguardante i rapporti fra la principale società di calcio cittadina ed il Comune nell’ambito di una reciproca corretta collaborazione per raggiungere gli obiettivi sportivi che merita una città importante come Messina”.

Nel frattempo la società ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Marzo Zunno, attaccante classe 2001.