I “compari” dei consiglieri di Falcomatà dietro la Reggina? La clamorosa denuncia di Ilari: “vogliono darla ai loro amici”

Dopo 22 giorni di silenzio, le sue prime parole sono una bomba. Manuele Ilari, a tutti gli effetti proprietario della Reggina Calcio, parla per la prima volta in un’intervista a Radio Antenna Febea e le rivelazioni che fa sono clamorose. Il patron del club amaranto ha detto testualmente: “Potrò venire a Reggio soltanto una volta che otterremo la riammissione, e il primo che incontrerò sarà il Sindaco, con cui fino al momento non ho avuto alcuna interlocuzione. Ho sentito il consigliere delegato allo sport proponendogli la nostra idea di calcio. Però Latella pretende di cedere la società a persone amiche, non mi sembra molto professionale. La telefonata che abbiamo avuto non mi è piaciuta. Noi abbiamo prospettato il nostro progetto e come intendiamo portarlo avanti”.

Giovanni Latella è il consigliere comunale delegato allo sport, molto vicino a Falcomatà, il sindaco del Pd sospeso dopo la duplice condanna nel processo Miramare. Molto vicino a Falcomatà è anche il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, nominato da Falcomatà vice sindaco proprio poche ore prima della sentenza di condanna che ne avrebbe determinato la sospensione. La sera del 9 agosto alla manifestazione dei tifosi al Granillo, Brunetti è sembrato molto pessimista sul futuro del club: “bisogna cominciare ad avere consapevolezza di quello che può succedere il 29 agosto. Non credo ci siano molti margini e per questo noi ci siamo mossi per quello che potevamo fare come Comune di Reggio Calabria. Quando sarà più chiaro il quadro dopo il 29 agosto faremo quello che prevede la norma. Abbiamo un’interlocuzione con la Federazione per avere una categoria degna per la città di Reggio Calabria. Dopo l’OK dalla Federazione faremo una manifestazione d’interesse per ricevere eventuali interessi di imprenditori che vorranno creare una nuova società“. Insomma, Brunetti è già proiettato alla possibile ripartenza dalla serie D, “categoria degna per la città” (?), forse sì per come l’hanno ridotta.

E il sindaco facente funzioni parla di “manifestazione d’interesse” da realizzare dopo il 29 agosto, quando i tempi saranno strettissimi e l’eventuale “piano B” che prevede la ripartenza dai Dilettanti, come se fosse un’estate reggina che quest’Amministrazione è abituata a presentare ad estate già più che inoltrata. Semmai, dovrebbe essere già tutto pronto prima del 29 agosto. Ma a prescindere dai tempi e dal futuro, la rivelazione di Ilari è gravissima: è la testimonianza diretta che i responsabili dell’Amministrazione Comunale vorrebbero – anzi testualmente “pretenderebbero” – di dare la nuova Reggina che eventualmente dovrebbe ripartire dalla serie D a “persone amiche“. I soliti “compari“.

Ilari dice bugie o c’è davvero una strategia dei consiglieri di Falcomatà per dare la Reggina a qualche amico, esattamente come avevano fatto con il Miramare (non hanno imparato la lezione?)?