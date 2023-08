Il comico Gianluca Giugliarelli a Reggio Calabria: “di questa città mi piace tutto”

StrettoWeb

Nell’ambito del programma estivo del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” IX edizione, questa sera nell’area spettacoli del Castello Aragonese si terrà lo spettacolo del comico romano Gianluca Giugliarelli, apparso in numerose trasmissioni televisive come “Tele Cesare” “Trambusto” “Supertrambusto” “Made in Sud” “Central Station” e dal 2010 “Zelig Off”.

Ai microfoni di StrettoWeb, Gianluca Giugliarelli, ha detto: “mi piace tutto di Reggio Calabria con un mare bellissimo, cibo buonissimo e gente accogliente”.

Il presidente di “Calabria dietro le quinte”, Giuseppe Mazzacuva, è estremamente soddisfatto dell’andamento del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”: “la nostra programmazione continua sino al 22 agosto”.

Reggio, le parole del presidente di Calabria dietro le quinte, Giuseppe Mazzacuva