Nostalgia amaranto, Colomba e Savoldi insieme al mare: “la nostra Reggina non deve finire così…”

StrettoWeb

Vent’anni fa uno stava in panchina e l’altro giocava davanti e faceva gol. Adesso si ritrovano, a mare, a parlare della “loro” Reggina. Stiamo parlando di Franco Colomba e di Gianluca Savoldi, ex allenatore e attaccante amaranto, due tra le figure iconiche degli anni d’oro della squadra dello Stretto.

E’ Savoldi a postare una foto sui social, in cui si ritrae sorridente insieme al suo ex tecnico: “La passeggiata di rito sulla spiaggia parlando di calcio con mister Colomba… Un po’ si parla di Bologna ovviamente. Un po’ di preoccupazione per la nostra amata Reggina. Sperando che tutto risolva per il meglio”, ha scritto Savoldi. Tra i commenti al post, anche quello del mister: “la nostra Reggina non deve finire così“, ha scritto. Il riferimento, chiaramente, è alla sentenza di oggi al Tar sulla riammissione in Serie B del club.