‘O vient i Clementino accarizza Reggio Calabria: grande show a Porto Bolaro, e una frecciata ai leoni da tastiera | VIDEO

Grandissimo spettacolo questa notte a Porto Bolaro, il centro commerciale di San Leo a Reggio Calabria dove Clementino ha fatto ballare e divertire oltre tremila persone appositamente accorse per il concerto senza ombra di dubbio più importante dell’estate reggina. Ovviamente fuori dai palinsesti istituzionali bensì organizzato dai privati.

Clementino ha cantato per oltre 90 minuti regalando perle di grande musica, non solo con alcuni dei suoi brani più rappresentativi (Mare di notte, ‘O vient, Quando sono lontano, La cosa più bella che ho, Guardando la luna e ovviamente Cos cos cos), ma anche celebrando alcuni pezzi storici di leggende della musica come i Queen, i Linkin Park, Pino Daniele e Michael Jackson. Clementino ha cantato anche Bob Marley e – in un momento molto toccante – L’Italiano di Toto Cutugno ricordando “un grandissimo cantante che purtroppo è scomparso da pochi giorni a cui mandiamo un saluto speciale“. Bellissima anche l’interpretazione speciale di Giorgio Gaber.

Grandissima la soddisfazione del pubblico, molto variegato: tantissimi i bambini pazzi per Clementino, numerosi anche i vecchietti ultra settantenni che si sono scatenati a ritmo di musica per un artista che non solo unisce diverse generazioni ma è riuscito a sdoganare il rapping, genere musicale discusso e controverso che però dal palco Clementino ha difeso mandando una frecciatina ai leoni da tastiera che commentano cose che non conoscono. “Ogni volta che arriva un concerto ci sono quelli che scrivono critiche, ma io gli chiederei tu ci sei andato al concerto? Almeno aspetta l’esibizione e poi la commenti, non prima!“. Scroscianti gli applausi.

Molto apprezzata, accanto a Clementino, la straordinaria voce di Greg Rega oltre a tutti i musicisti della band. Clementino, nel corso del concerto, ha esaltato le sue origini napoletane in modo particolare nel momento dedicato al freestyle in cui ha composto molte rime dedicate a Reggio Calabria e tante altre sul Napoli dello scudetto di Kvaratskhelia e Oshimen. Particolarmente entusiasmante il momento in cui Clementino è sceso nel pubblico e ha cantato abbracciato con tanti bambini entusiasti di vivere un sogno.

A sorpresa, durante il concerto, è comparsa sul palco Fioretta Mari che ha lanciato il nuovo film comico “Uomini da marciapiede” che uscirà il 7 settembre su Netflix “e sarà l’esordio di Clementino come attore, non perdetelo. Ha da sempre una grande passione per il teatro e vi posso dire che questo artista è un Numero Uno“.

Alla fine del concerto la serata si è conclusa con un bellissimo spettacolo pirotecnico sul mare durato oltre 20 minuti.

Clementino strega Reggio Calabria: uno dei momenti più belli del concerto

Clementino a Reggio Calabria

I fuochi d'artificio di Porto Bolaro alla fine del concerto di Clementino