Circonvallazione di Messina: da giovedì il via alla seconda fase di studio sull’alberata Pinus Pinea

StrettoWeb

Di concerto con il sindaco Federico Basile e l’assessore Francesco Caminiti, Messinaservizi Bene Comune S.p.A.ha avviato, tramite l’azienda SEAcoop, uno studio approfondito sull’alberata Pinus Pinea radicata nella circonvallazione, come già comunicato nei mesi precedenti. E’ stata definita la prima fase propedeutica di studio che ha previsto la valutazione visiva con metodo VTA su tutti gli esemplari radicati lungo la circonvallazione (n° 495 piante di Pinus pinea).

Nello specifico in relazione alle risultanze ottenute dalla valutazione visiva (VTA) si è proceduto ad un ampio screening tomografico sugli esemplari con difetti significativi (n° 345 tomografie effettuate). La prima fase di studio si è conclusa mediante applicazione del controllo strumentale con dendrodensimetro sulle piante con difetti significativi laddove lo screening tomografico ha evidenziato delle zone con legno alterato o fortemente disomogeneo. Il presente studio sarà necessario a determinare il numero degli alberi da abbattere e sarà propedeutico all’elaborazione del progetto di sostituzione dell’intera alberata.

Da giovedì 17 agosto sino a sabato 26 agosto, la società in house Messinaservizi Bene Comune, con l’ausilio dell’azienda SEAcoop, effettuerà la seconda fase di studio consistente in un approfondimento con prove di trazione sugli esemplari che hanno evidenziato difetti. Saranno effettuate 8 prove di trazione al giorno, a partire dalla via Nuova Panoramica dello Stretto fino ad arrivare al viale Europa; durante i suddetti test sarà indispensabile l’interdizione del transito veicolare in modo discontinuo. Indicativamente la durata della chiusura sarà di circa 10-15 minuti ogni 30-40 minuti.

Con ordinanza n° 988 dello scorso 1 agosto sarà istituito, dalle 8 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18, il divieto di transito veicolare nelle seguenti giornate e tratti di strada, per periodi strettamente indispensabili all’esecuzione dei singoli interventi sulle alberature, con presidi a cura del Corpo di Polizia Municipale che provvederà a disciplinare eventuali necessità di accesso nei tratti interessati:

a) dal 17 al 18 agosto 2023: Strada Panoramica dello Stretto, nel tratto compreso tra Salita Fondelle e Canale e viale Annunziata;

b) dal 18 al 23 agosto: viale Regina Elena, nel tratto compreso tra viale Annunziata e viale Giostra;

c) dal 23 al 24 agosto: viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra le vie Palermo e Fratelli di Mari;

d) 24 agosto 2023: viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via F.lli di Mari e viale Boccetta;

e) dal 24 al 25 agosto 2023: viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Dina e Clarenza;

f) dal 24 al 26 agosto 2023: viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Dina e Clarenza e via T. Cannizzaro;

g) 26 agosto 2023: viale Italia, alternativamente nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e Noviziato e nel tratto compreso tra via Noviziato e viale Europa.