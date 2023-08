Cinquefrondi Summer Music Fest 2023: chiusura imperdibile con Nesli e Dj Comollo di Radio 105

StrettoWeb

Grande successo per il Summer Music Fest 2023 a Cinquefrondi. Pubblico strabordante in piazza della Repubblica per il concerto di apertura di Ciccio Merolla, percussionista, protagonista della scena musicale partenopea a fianco di James Senese, Edoardo Bennato, Gragnaniello, diversi album all’attivo, autore del successo dell’estate, Malatìa.

Piazza pienissima anche per Carmen Zarra, giovane artista napoletana che canta l’amore nel solco della più alta tradizione neomelodica.

Stasera chiusura imperdibile con Nesli, cantautore, rapper e produttore, numerosi dischi all’attivo, partecipazioni a Sanremo, un suo pezzo reinterpretato da Tiziano Ferro, collaborazioni con Mika e altri protagonisti del panorama musicale italiano. A chiudere DJ set con Marco Comollo e Radio105 e la sua irresistibile selezione di hit e gadget a sorpresa per tutti i presenti. Sarà una lunga notte di musica, divertimento e sorprese da non perdere.