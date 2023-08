Cinquefrondi si prepara al Gran Finale con il botto con il Summer Music Fest 2023

StrettoWeb

Il momento è arrivato! Tutto pronto per la grande chiusura del SUMMER IN CINQUEFRONDI. Il cartellone, che ha proposto iniziative di carattere sociale, culturale e artistico, coinvolgendo tutte le fasce di età e spaziando con tutti generi artistici presenti sullo scenario, dalla danza, al teatro, alle sagre, al cantautorato, al folklore e tradizioni e tanto altro.

Si sono registrate presenze senza precedenti, ultima grande dimostrazione si è avuta con le migliaia di persone accorse in occasione della ormai consolidata Notte del Viale del 20 Agosto scorso, per la quale il Sindaco Conia e l’intera Amministrazione Comunale fa trasparire profonda soddisfazione.

Cinquefrondi però non si accontenta e in questa settimana rilancia pesantemente.

Le ultime tre serate, con ingresso gratuito, infatti prevedranno:

Giovedì 24 Agosto in Piazza della Repubblica il concerto di Ciccio Merolla, che con la sua “Malatìa” è stato premiato con il DISCO D’ORO diventato il singolo dei record che sta facendo ballare tutte le spiagge e le piazze;

Venerdì 25 Agosto in Piazza della Repubblica, il concerto di Carmen Zarra, con una grande sorpresa: Carmen Zarra si esibirà insieme a Daleka, coppia nella vita e nella professione, regaleranno un grande evento di musica e divertimento.

Si concluderà Sabato 26 Agosto con una serata di respiro nazionale.

Infatti sempre in Piazza della Repubblica, si esibirà Dj Comollo di Radio 105 in DjSet e porterà con sé tantissimi gadget. Dj Comollo è la spalla perfetta per il Grande Concerto di chiusura con un ospite nazionale che di certo non ha bisogno di presentazioni: Nesli!

Passione, bellezza, creatività, inclusione e soprattutto comunità. Questi sono i fattori che hanno reso speciale la grande estate Cinquefrondese.