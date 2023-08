Cinquefrondi: Musica, Poesia e Libertà incontrano Rino Gaetano e Giorgio Gaber

StrettoWeb

Nell’ambito di una Estate Cinquefrondese fino ad ora spumeggiante e ricca di eventi, si inserisce un nuovo progetto targato Amministrazione Comunale e ViviAmo Cinquefrondi. Si tratta del Festival Sogni d’Autore, Musica, Poesia e Libertà che in questa Prima Edizione vedrà protagonisti due dei più grandi attori del cantautorato Italiano: Rino Gaetano e Giorgio Gaber. Grazie all’intuizione di Alberto Conia e Vincenzo Furfaro, nelle giornate del 10 e 11 agosto in Largo Duomo nella cittadina pianota, si alterneranno rispettivamente personaggi del calibro di Domenico Messina (intimo amico di Rino Gaetano), Gianluca Lalli (Premio Gaetano, candidato al Tenco e che eseguirà un concerto), ma anche il giorno a seguire Paolo Dal Bon (Presidente della Fondazione Gaber già manager di Gaber e Luporini).

Giovedì 10 verrà proiettato un Docu Film sulla vita dell’artista calabrese che prevede qualche chicca interessante e soprattuto rara.

Venerdì 11 invece, Dal Bon sarà al centro del dibattito, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Fausto Cordiano e agli organizzatori, in un mini convegno di discussione sull’attività musicale e impegno di Libertà del Signor G, che precederà lo spettacolo “Inganno Autentico” di Kihm e Furoviante, rispettivamente musicista e scrittore che si affacciano al grande pubblico con entusiasmo e competenze. Il Sindaco Conia ha espresso tutta la sua disponibilità e ammirazione per l’evento offrendo fin da subito il Patrocinio Comunale. Si instaura così un rapporto di emancipazione Culturale fra la Musica Italiana e la Comunità locale, aprendo le porte a quel “si può fare in Calabria” che necessita costantemente di tali momenti.