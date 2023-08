Cifra shock per due pizze e due birre a Catanzaro: la verità dietro lo scontrino da capogiro

StrettoWeb

E va bene il caroprezzi, e il calo delle percentuali degli italiani in vacanza. E va bene pure il dissesto turistico, anche se in ripresa, della Calabria per colpa del Covid e dell’inflazione. La benzina è arrivata alle stelle, è aumentato il pedaggio dell’autostrada, la pasta e il pane non si possono più comprare, ristrutturare casa men che meno perché i materiali costano davvero tanto (una mia amica non riesce ad aggiustare le mattonelle del balcone perché le hanno chiesto cifre da capogiro) ma addirittura pagare due pizze e due birre 235 euro a Catanzaro mi pare davvero esagerato! E non parliamo di pizze gourmet con caviale e foglie d’oro e la birra spillata direttamente da Monaco di Baviera, ma di una Margherita e una Napoletana e due birre da supermercato. Ma la gente è impazzita? Sì, ma per il motivo sbagliato.

L’italiano medio (anzi minimo) colpisce ancora. Così come i leoni da tastiera che hanno commentato “vergogna!!!“, dando colpa ai ristoratori e ai poveri catanzaresi che, di fatto, non c’entrano proprio nulla in questa vicenda. È bastato uno scontrino per creare una bufera sul web, ma bastava leggerlo per capire che la Catanzaro di cui si parla non è quella in Calabria, bensì un locale a Marrakech, in Marocco.

Ok che non siamo proprio lontani, ma qui si parla di tutt’altro continente. Bastava inforcare gli occhiali e leggere quanto riportato sulla ricevuta: “Restaurant Catanzaro – Gueliz – Marrakech”. E non ci voleva mica un genio a capire che lo scontrino non era in dialetto catanzarese, quanto piuttosto in francese: “pizza napolitaine” ricorda “La Marsigliese” e non gli stornelli della nostra tarantella.

Eppure, di tarantelle, il web ne crea pure troppe: è bastata la cifra di “235.00” stampata in grassetto per farvi uscire di testa! Pare ovvio, ma lo spieghiamo, che trattandosi di Marocco quelli non sono “euri” bensì “dirham marocchini”, la valuta locale. E se, oltre a commentare indignati, vi prendeste la briga di aprire Google e cercare un convertitore di valute online, vi accorgereste che il totale corrisponde a un “misero” 21 euro e 80 centesimi. E, ne sono sicura, a Catanzaro con meno di 30 euro non ve la mangiate una pizza! Meno leoni da tastiera e più occhio,mi raccomando! Prima di creare una shitstorm (una polemica social per essere eleganti), ricordate di leggere le cose per intero. Bon appetit!