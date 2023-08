Ciclista investito sulla ss18 Tirrena Inferiore: interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

Un ciclista di 53 anni, originario di Sapri, è stato investito ieri da una vettura guidata da un anziano originario di Rivello, in provincia di Potenza. L’incidente è accaduto sulla Statale 585, la Fondovalle del Noce in direzione Sud: entrambi infatti, procedevano verso l’innesto con la ss18 Tirrena Inferiore. Fortunatamente il ciclista portava il casco ma, a seguito dell’impatto, ha comunque riportato diverse contusioni. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare i primi aiuti e allertare i soccorsi: il 118 lo ha condotto in un primo momento a Praia a Mare, in seguito si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Catanzaro con l’ausilio dell’elisoccorso. Sulle dinamiche dell’incidente indagano i Carabinieri.