Chiusura della Jonio-Tirreno: insediamento di un tavolo di lavoro interistituzionale

“L’Associazione “Città degli Ulivi” ritiene non procrastinabile l’insediamento di un tavolo di lavoro interistituzionale per affrontare nel merito la questione relativa all’inevitabile chiusura della Jonio-Tirreno“, si legge in una nota. “Alla luce delle continue notizie, spesso contrastanti, che rimbalzano da varie fonti diventa palese l’urgenza di un incontro che veda allo stesso tavolo la Prefettura di Reggio Calabria, la Regione, la Città Metropolitana, l’ANAS e una qualificata rappresentanza dei Comuni che insistono nell’area di questa importante infrastruttura.

I Sindaci considerano indispensabile questo livello di discussione perché possano essere individuate soluzioni alternative per il consistente flusso di traffico che quotidianamente attraversa il passo della Limina.

E’ superfluo sottolineare che i disagi derivanti dalla chiusura della Jonio-Tirreno non sarebbero limitati solo ai due versanti del territorio reggino ma andrebbero a condizionare il funzionamento dei collegamenti dell’intera Calabria.

In questa ottica i Sindaci fanno appello alle istituzioni affinchè la questione assuma un rilievo di livello nazionale, al quale non può e non deve restare estraneo il governo centrale.

Sulla base di queste considerazioni, certamente non esaustive, si chiede di avviare urgentemente un confronto aperto teso a fornire elementi di chiarezza in ordine alla tempistica necessaria per la realizzazione dei lavori e soprattutto per dare certezza sulle soluzioni alternative che intendono temporaneamente attivare“, conclude.