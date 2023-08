Chiusa la sede Inps di Barcellona Pozzo di Gotto, l’amministrazione: “decisione scellerata”

StrettoWeb

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto si esprime in merito alla chiusura della sede Inps:

“La chiusura della sede Inps di Barcellona Pozzo di Gotto è una decisione scellerata, incomprensibile e immotivata, alla quale questa amministrazione si opporrà con forza e in tutte le sedi. Il danno derivante dalla chiusura degli uffici Inps infatti non riguarda solo Barcellona Pozzo di Gotto ma altri 11 comuni, da Terme Vigliatore fino a Falcone”.

“Chiederemo un incontro con la direzione regionale e centrale dell’Inps pronti a sostenere la mobilitazione delle organizzazioni sindacali. Non dimentichiamo che Barcellona Pozzo di Gotto offre servizi ai cittadini di una vasta aerea tirrenica, vista la posizione centrale. Facciamo anche un appello alla deputazione nazionale affinché il Comune non venga privato di un servizio essenziale per migliaia di cittadini che subirebbero enormi disagi dal doversi recare a Milazzo per ogni esigenza. Non staremo in silenzio di fronte al depotenziamento di uffici strategici per il territorio” – conclude l’amministrazione comunale.