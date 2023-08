Cercatori di Storie: domani appuntamento con “Via marina di Reggio Calabria”

StrettoWeb

Appuntamento domani, 25 agosto, nell’area archeologica Griso Laboccetta – via II Settembre – alle ore 19,00 per la presentazione del volume “Via marina di Reggio Calabria” di Marco Costantino e Giuseppe Smorto, che dialogheranno con i giornalisti Anna Mallamo (GdS) e Pietro Raschillà (RAI). Il libro è un racconto per fotografie, storie e personaggi della via Marina: luogo del cuore dei reggini, sorpresa continua per i visitatori.