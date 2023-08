Caulonia si protegge dai terremoti con l’adeguamento sismico del Municipio

StrettoWeb

Il Sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso, e l’assessore con delega ai lavori pubblici e controllo del territorio Lorenzo Commisso, supportati da tecnici fiduciari dell’ente, sono stati ricevuti ieri mattina in Consiglio Regionale dall’assessore Rosario Varì per discutere con attenzione la complessa vicenda del cantiere relativo ai lavori di miglioramento sismico della sede Municipale, ormai fermo da oltre 14 mesi.

Situazione non semplice quella della Casa Municipale, ma considerati gli importanti sviluppi dell’incontro che si svolto nella Cittadella Regionale e la sinergia ormai instauratasi tra l’Amministrazione Comunale di Caulonia e la Regione Calabria, si prospetta un risvolto positivo.

L’incontro che si è tenuto ieri è stato fissato e fortemente voluto dal Consigliere Regionale Salvatore Cirillo, a dimostrazione della volontà comune di sostenere, in piena sinergia, un cambiamento di rotta rispetto al passato per trovare le soluzioni alle criticità presenti sul territorio.

“È stato un incontro positivo che apre prospettive importanti per il cantiere della sede municipale“, ha dichiarato il Sindaco Francesco Cagliuso, che ha aggiunto: “Questa amministrazione sta lavorando instancabilmente per affrontare le problematiche che ci sono ma che, grazie alle energie messe in campo, siamo certi di poter risolvere e poter far ripartire Caulonia“.