Caulonia: completati i lavori di via delle Ginestre

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal Sindaco Francesco Cagliuso, ha “raggiunto un altro importante obiettivo, quello del completamento dei lavori di Via delle Ginestre che, dopo tanti anni, viene resa pienamente percorribile. Si tratta di un’arteria viaria molto importante per Caulonia che, grazie all’impegno degli amministratori, in particolare dell’assessore Antonella Caraffa, da oggi ritorna ad essere percorribile”.

L’assessore Antonella Caraffa, con delega anche al Decoro e Arredo Urbano nonché allo Sviluppo e recupero delle periferie, si è impegnata “per la realizzazione dell’opera pubblica che consente a tutta la cittadinanza di poter usufruire in percorribilità e sicurezza di uno snodo viario di assoluta importanza per Caulonia”.

Soddisfatto il Sindaco Francesco Cagliuso che evidenzia “come il costante impegno dell’amministrazione porta ad avere risultati tangibili, dimostrando di governare Caulonia con la politica del fare che sta dando ottimi risultati”.