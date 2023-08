Cateno De Luca presidente di giuria alla finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema”

StrettoWeb

“Ieri ho avuto l’onore di partecipare come presidente di giuria alla finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema” a Diamante. L’evento, che si è tenuto in piazza Mancini è stato un’occasione unica per celebrare il talento delle giovani donne che aspirano a fare del cinema la loro passione e la loro arte”, è quanto afferma il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“La manifestazione è stata presentata da Manila Nazzaro. La mia partecipazione in questo contesto riveste un significato particolare, non solo in vista della finale nazionale di “Una Ragazza per il Cinema” che si terrà il 10 settembre nella splendida cornice del Teatro Antico nella mia amata Taormina, ma soprattutto in virtù del gemellaggio annunciato tra le comunità di Diamante e Taormina. Complimenti alle 6 finaliste che stasera sono state ammesse alla finale di Taormina”, conclude De Luca.