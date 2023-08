Cateno De Luca contro Musumeci: “è politicamente imbecille e codardo”

StrettoWeb

E’ durissimo Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, contro il Ministro Musumeci, oggi in aula per l’informativa, ha ricordato le vittime del maltempo e degli incendi che hanno colpito il Nordo e il Sid Italia. “Ma quanto è politicamente imbecille e codardo il Ministro Nello Musumeci? La nostra Dafne Musolino oggi lo ha fatto capire a tutto il mondo! Oggi il Ministro Musumeci è intervenuto in aula al senato per riferire sugli eventi calamitosi della settimana scorsa e fornire i dati sugli interventi eseguiti della Protezione Civile”, evidenza De Luca.

“Musumeci era in evidente imbarazzo perché non poteva scaricare sul governo regionale le responsabilità per la fallimentare gestione degli incendi in Sicilia della settimana scorsa visto che lui stesso è stato il Governatore della Sicilia dal 2017 al 2022. Tra le varie inefficienze che gli abbiamo contestato, gli abbiamo chiesto anche se ritiene accettabile che in Sicilia l’allerta di protezione civile per abbandonare le case prima che il fuoco le bruci, debba essere data dal parroco suonando le campane del paese? Noi pensiamo di no”, evidenza De Luca.

“Ringraziamo ancora una volta tutti gli operatori dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, della Forestale, delle Forze dell’ordine ed i numerosi volontari per il coraggio con il quale hanno affraontato l’emergenza e per l’abnegazione con la quale hanno fatto i loro interventi sul campo. Ma è evidente che in Sicilia il sistema di protezione civile è deficitario di mezzi, di risorse e di coordinamento. E l’abbiamo detto chiaramente nell’intervento della nostra Senatrice Dafne Musolino in aula”, conclude De Luca.