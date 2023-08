Catanzaro: trovato in possesso di diverse dosi di hashish, arrestato 19enne

StrettoWeb

I carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, hanno tratto in arresto un 19enne catanzarese con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata a successiva attività di vendita.

In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sottoposto il giovane a controllo personale, veicolare e domiciliare, trovandolo in possesso di poco più di 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in varie dosi, di materiale per il confezionamento e la somma contante di 90 euro ritenuta provento di spaccio.

L’arrestato, a seguito delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria