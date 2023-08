Catanzaro, quante novità: dal nuovo acquisto al giorno di Palanca | VIDEO

StrettoWeb

Ancora tante novità per il Catanzaro, dopo il pari all’esordio a Cremona. L’ultima in ordine di tempo è l’ufficialità per un nuovo arrivo: il difensore sloveno Luka Kranjic. Dopo i numerosi acquisti in attacco, ne arriva uno esperto per la retroguardia. “L’US Catanzaro 1929 – si legge – comunica di aver acquisito a titolo definitivo e fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive del difensore sloveno Luka Kranjic. Il classe 1994 proviene dall’Hannover 96, formazione che milita nella 2. Bundesliga, la seconda divisione del calcio tedesco. Prima di sbarcare in Germania, dove era approdato nella stagione 2020/21 vestendo la maglia del Fortuna Dusseldorf, Kranjicha conosciuto bene il calcio italiano militando sia in Serie A che in Serie B. Tra le sue squadre il Genoa, il Cesena, il Cagliari, la Sampdoria e il Frosinone con cui ha disputato 4 campionati (dal gennaio del 2017 fino alla stagione 2019/2020). Il difensore conta anche 4 presenze nella nazionale maggiore del suo paese e 19 presenze nella nazionale under 21”.

La cittadinanza onoraria a Massimo Palanca

E’ stata una giornata emozionante, quella di ieri, per i tifosi del Catanzaro. La bandiera Massimo Palanca ha infatti ricevuto la cittadinanza onoraria. L’evento è stato riassunto in un bel video dei canali social giallorossi.



La grana “Ceravolo” continua: il Sindaco Fiorita ha annunciato i lavori ultimati allo stadio

Al netto delle ultime due belle notizie, rimane però ancora l’incognita sullo stadio “Ceravolo”. Il Catanzaro riuscirà a giocare la prima interna dopo il ritorno in B davanti ai propri tifosi? La domanda non ha ancora una risposta certa. Il Sindaco Fiorita, però, si dice ottimista alla luce dei lavori conclusi. “Lo stadio “Nicola Ceravolo” è pronto ad accogliere le partite casalinghe dell’US Catanzaro”, ha scritto il primo cittadino sui canali ufficiali. “Grazie a uno sforzo straordinario compiuto in meno di tre mesi, l’impianto è stato adeguato alle normative della Lega, superando sfide e ostacoli. La Commissione provinciale di vigilanza e l’ingegnere Carlo Longhi hanno espresso un parere positivo su tutti i fronti di lavoro: dal rifacimento del manto erboso e del sistema di irrigazione, alla creazione di nuovi spazi e servizi, e al miglioramento dell’illuminazione”.

“Ora aspettiamo le decisioni della Lega di serie B, a cui abbiamo inviato i verbali della Commissione di vigilanza insieme alla documentazione necessaria. Rispetteremo le regole burocratiche, ma crediamo che autorizzare l’esordio casalingo del Catanzaro in uno stadio ora perfettamente conforme ai parametri, sia un gesto di giustizia e buon senso di cui beneficerà il calcio italiano. Abbiamo dedicato passione e amore per la nostra Città e per la squadra, lavorando in perfetta sintonia con la società giallorossa. Il “Ceravolo” è un patrimonio collettivo che appartiene a tutti noi cittadini e, soprattutto, ai tifosi”. Dunque, la documentazione è pronta e completa, così come ultimati sono i lavori. L’ultima parola spetta alla Lega B.

In caso di “no”, il Catanzaro giocherà domenica sera contro la Ternana al “Via del Mare” di Lecce. Su questo, qualche giorno fa, si è espresso – con una vena polemica – l’allenatore dei rossoverdi Cristiano Lucarelli: “Giocheremo a Catanzaro? Non lo so, per me è uno scandalo un po’ tutto, giocare a ferragosto, con la gente in vacanza che ha fatto abbonamenti e le prime due partite non le può vedere. Andiamo a giocare in posti di mare, con voli e alberghi prenotati. Un giorno la gente si stancherà di questo calcio”.