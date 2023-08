Catanzaro, c’è il colpo sul mercato: è fatta per Donnarumma, con Iemmello super-coppia per sfidare le big

StrettoWeb

E’ fatta: Alfredo Donnarumma è un nuovo calciatore del Catanzaro. Le Aquile hanno piazzato il grande colpo sul mercato ottenendo dalla Ternana il prestito secco dell’esperto attaccante per una stagione. Donnarumma domani effettuerà le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, e poi scenderà a Catanzaro.

Alfredo Donnarumma ha 32 anni, è una seconda punta tra le più esperte e forti in assoluto per la serie B, dove ha giocato complessivamente 234 partite realizzando 89 gol e fornendo 30 assist. Ha anche giocato una stagione in serie A con il Brescia quattro anni fa (31 presenze, 7 gol e 2 assist). Arriva da un anno difficile alla Ternana, ma in serie B ha vinto la classifica marcatori cinque anni fa siglando 25 reti con la maglia del Brescia (l’anno precedente era arrivato secondo fermandosi a 23 centri con la maglia dell’Empoli).

Per il Catanzaro è un grande colpo: con Pietro Iemmello adesso il club calabrese ha un’ottima coppia d’attacco a corredo di una squadra già ben rodata e abituata a vincere che potrà sfidare le big e rinforzare quella sensazione diffusa di essere un’outsider nel prossimo campionato di serie B.