Catanzaro, nuovo arrivo: ufficiale una giovane ala, proviene dalla Serie A

Nuovo colpo di mercato per il Catanzaro, che ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno offensivo Luca D’Andrea. Classe 2004, si trasferisce a titolo temporaneo dal Sassuolo con la formula del prestito secco.

“Cresciuto nel settore giovanile della Spal – si legge nella nota ufficiale del club giallorosso – nel 2022 D’Andrea ha trovato l’accordo con i neroverdi, approdando in prima squadra e ottenendo l’esordio in serie A e 5 presenze. L’attaccante mancino questa estate si è messo in mostra anche nella Nazionale Under 19, con cui ha vinto gli Europei di categoria”.