“Un progetto seguito quotidianamente dal Sindaco Enrico Trantino e da tutta la Giunta”, è quanto afferma l’assessore Salvo Tomarchio. “Un bel lavoro di squadra con gli Uffici. Ecco, in parte, come diventerà il Parco Gioeni. Tutto pronto per andare in gara dopo ferragosto, e correre come piace a noi sulla realizzazione”, conclude Tomarchio.

Il Parco Gioeni è il più grande giardino di Catania e si estende per circa otto ettari, superando per dimensione la Villa Bellini.