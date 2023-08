StrettoWeb

Sarà Daniele Castrizio il nuovo direttore del polo museale di Bova costituito dai musei: “della Lingua” intitolato al glottologo e filologo tedesco “Gherard Rohlfs” e quello del “Costume della magna Grecia”. Questo l’esito della selezione pubblica indetta dell’amministrazione comunale di Bova, volta a valorizzare un polo museale che si candida a diventare punto di riferimento culturale e scientifico per quello che attiene il comparto della lingua e della storia dei Greci di Calabria. Ad accogliere il prof Castrizio all’atto del suo insediamento ufficiale, per la rituale sottoscrizione del contratto che lo vedrà alla guida dei due musei per il prossimo triennio, sono stati il Sindaco Santo Casile, il Vicesindaco Gianfranco Marino e il responsabile del settore amministrativo dell’Ente Domenico Romeo. Grande entusiasmo da parte del Prof. Castrizio che a margine della sottoscrizione del contratto ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale per la fiducia e per l’opportunità concessa, ribadendo il suo personale impegno rispetto ad una programmazione articolata che partirà dai rapporti con Università, scuole e gruppi di ricerca, passando per la realizzazione di tantissime iniziative di carattere culturale che faranno di questo polo, importante punto di riferimento culturale nell’area metropolitana. Grande soddisfazione viene espressa anche da Gianfranco Marino, Vicesindaco con delega alla cultura e allo sviluppo locale.

“Ormai da tempo – spiega Marino – abbiamo puntato sulla valorizzazione della nostra rete museale come attrattore culturale e marcatore identitario. Accanto al Museo di Paleontologia e Scienze naturali dell’Aspromonte inaugurato nel 2011, sono nate negli anni altre realtà di assoluto rilievo. Il museo della lingua “Gherard Rohlfs” è per noi un patrimonio di enorme importanza, rappresentando plasticamente non solo l’elemento identitario costituito dalla lingua calabro-greca, ma anche della cultura minoritaria in senso più ampio. A questa realtà, si aggiungerà a breve quella del museo del costume della magna Grecia di prossima apertura. Nella nostra visione di sviluppo – prosegue Marino – queste due strutture dovranno interagire diventando complementari. Si tratta di una necessità ineludibile che ci ha spinti alla pubblicazione di un bando rivolto all’individuazione di un’unica figura per la direzione di quello che si configura come un vero polo museale dedicato alla magna Grecia. La presenza di Castrizio alla guida di questa splendida realtà, rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, ma rappresenta soprattutto una certezza rispetto alla realizzazione dei risultati attesi in direzione del potenziamento e dello sviluppo delle strutture anche e soprattutto sotto il profilo scientifico. Ci avverremo delle competenze e dell’enorme bagaglio di esperienze di una figura di altissimo spessore accademico come Daniele Castrizio, Professore associato presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. Al neo direttore – conclude Marino – vada dunque il nostro caloroso benvenuto a cui uniamo un augurio di buon lavoro, per un triennio che ci vedrà operare fianco a fianco nell’interesse della nostra comunità e più diffusamente nell’interesse della cultura nel territorio metropolitano”.