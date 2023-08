Caso Morgan, Klaus Davi: “né lui né Vannacci sono un pericolo per i gay”

StrettoWeb

“Penso che né Morgan né Roberto Vannacci siano un pericolo o una minaccia per i gay. I loro attacchi sono folcloristici, si capisce da lontano che sono interessati al mondo gay, ma siccome non lo capiscono preferiscono insultare – ha dichiarato Klaus Davi – Chi disprezza compra. Da piccolo a Berna quei pochissimi che mi diceva ‘schwul’ (‘frocio’ in tedesco) passavano un brutto quarto d’ora perché io alzavo loro le mani. E la cosa non si ripeteva più. Il vittimismo non fa parte del mio alfabeto e la politica ha reso il mondo gay piagnucoloso e perbenista. Non ho paura della ‘Ndrangheta, figuriamoci se ho paura di Morgan e Vannacci. Al massimo li invito a cena entrambi, o meglio, li invito a un pubblico sul mondo gay”, ha affermato Klaus Davi.