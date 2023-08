Caro voli in Sicilia, Catanzaro: “Schifani dovrebbe indignarsi “

StrettoWeb

“Stanno tentando di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati” – lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito della norma contenuta nel ‘decreto Omnibus’ del governo nazionale che prevede paletti all’algoritmo per la prenotazione dei voli da e per le Isole.

“Fossi al posto del presidente Schifani invece di applaudire sarei indignato per un provvedimento-beffa che arriva a ridosso di ferragosto quando, com’è noto, la stagione turistica è programmata da tempo ed i prezzi dei biglietti cominciano a scendere. Il presidente della Regione si attivi, piuttosto, – conclude Catanzaro – per ottenere un tetto per i residenti e per coloro che hanno rapporti economici stabili con le maggiori isole e un fondo di rimborso basato su indicatori di contrasto agli svantaggi dell’insularità e sulla continuità territoriale”.