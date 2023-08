Il capitano della Nazionale di Ginnastica Ritmica arriva a Barcellona P.G.: le info sull’evento

StrettoWeb

La barcellonese Wonderland Srl invita tutti all’evento che si terrà il prossimo 29 agosto, presso i locali di Via Enna, 11 a Barcellona Pozzo di Gotto alla Wonderland Summer Fest. L’evento, inserito anche nel cartellone estivo della Città di Barcellona Pozzo di Gotto, non è soltanto la festa di fine Grest 2023 ma soprattutto l’occasione per accogliere il capitano della Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica Alessia Maurelli e presentare i suoi due libri.

Nello stesso pomeriggio, gli Atmosfera Blu intratterranno i presenti con un concerto ideato e realizzato ad hoc, in attesa dell’arrivo dei maratoneti di Run for SLA, che da Agrigento faranno tappa proprio presso Wonderland. La presentazione dei libri sarà a cura di Donatella Manna e inizierà alle ore 17 circa. Seguiranno ulteriori dettagli riguardo al programma e alla manifestazione.