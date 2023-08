La tragica morte del calciatore: si tuffa in mare, un coccodrillo lo sbrana. Il VIDEO shock

StrettoWeb

Nelle ultime ore è balzata la notizia, oltre i confini continentali, di un calciatore sbranato da un coccodrillo. La povera vittima è Jesus Alberto Lopez Ortiz, giocatore 29enne costaricano del Deportivo Rio Canas. Il giovane ha ben pensato di tuffarsi nel canale Rio Canas in Costa Rica, senza considerare le conseguenze.

Conseguenze, purtroppo, tragiche: la gente che ha assistito alla scena non ha potuto far altro che allertare i soccorsi, arrivati però sul posto quando ormai non c’era nulla da fare. Per recuperare il corpo la Polizia è stata costretta a sparare all’animale. Ortiz lascia una moglie e due figli piccoli.

Il messaggio del Deportivo Rio Canas

“Oggi ti abbiamo detto addio Chucho, oggi intorno a mille persone ti accompagniamo rappresentando tutti i tuoi amici, la tua famiglia e tutto il paese che è stato con te. Grazie a tutti a nome della famiglia López Ortiz, a nome delle madri dei loro figli, a nome di tutto il popolo di Río Cañas ( Nuevo y Viejo ) ma soprattutto grazie a tutti a nome dei loro figli Derian e Eithan, grazie a tutto il paese che ha aiutato questa famiglia, semplicemente grazie di tutto”, il messaggio del Deportivo Rio Canas.

SE LANZA AL RÍO Y LO APAÑA UN COCODRILO En el Río Cañas, ubicado en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica, un hombre se lanzó aparentemente para nadar en horas de la mañana de este sábado, pero fue atrapado por un reptil. Aún se encuentra en el hocico del animal. pic.twitter.com/2i08owreN4 — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023