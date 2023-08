Calabria, tenta di truffare un’anziana ma lei gli tende una trappola: arrestato 45enne

StrettoWeb

Sventata una truffa ai danni di un’anziana di Castrovillari, in provincia di Cosenza. A riconoscere la trappola è stata proprio la donna la quale, sabato scorso, ha ricevuto una telefonata da parte di un individuo che, spacciandosi per il nipote, le ha comunicato che sarebbe arrivato un corriere con un pacco da pagare in contrassegno. La signora però, non fidandosi di quanto comunicato e nonostante il truffatore cercasse di tenerla al telefono il più possibile per distrarla, è riuscita a chiamare il “vero” nipote.

Quest’ultimo, sentito il racconto e acclarato che non fosse lui il destinatario del pacco, ha subito allertato i Carabinieri. Il truffatore è stato colto in flagranza di reato: i militari infatti, hanno raggiunto l’abitazione dell’anziana signora e hanno beccato il malvivente alla porta intento a suonare il campanello. L’uomo, 45 anni e di origini napoletane, è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell’udienza preliminare.